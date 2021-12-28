28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Asiye uyandırıldı mı? Yüzüne doku nakli yapılan Asiye'nin sağlık durumu nasıl?

Asiye uyandırıldı mı? Yüzüne doku nakli yapılan Asiye'nin sağlık durumu nasıl?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2021 13:42
Güncelleme:28.12.2021 13:42
Gaziantep’te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya'da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in öğleden sonra uyandırılması planlanıyor. Minik Asiye ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete açıklama yaptı. Prof. Dr. Çete, "Hastamızın genel durumu iyi. Hayati bulguları stabil.” Dedi. Türkiye’nin takip ettiği olayla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asiye uyandırıldı mı?
Asiye uyandırıldı mı?
Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı
Arnavutköy’de mahallelinin toz isyanı
Arnavutköy’de mahallelinin toz isyanı
Bakın nasıl kamufle etmişler
Bakın nasıl kamufle etmişler
İETT şoförünün korkunç hatası!
İETT şoförünün korkunç hatası!
Hayvanat bahçesinde dehşet! Çocuklar...
Hayvanat bahçesinde dehşet! Çocuklar...
Polisten kaçarken iş yerine daldı
Polisten kaçarken iş yerine daldı
Bölge çöplüğe döndü
Bölge çöplüğe döndü
Yürek yakan ölüm! Aile sinir krizi geçirdi
Yürek yakan ölüm! Aile sinir krizi geçirdi
Teleferik seferlerine fırtına engeli!
Teleferik seferlerine fırtına engeli!
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Kaza yerinde ölen şahsa yardım eden bir kadına da başka bir araç çarptı
Kaza yerinde ölen şahsa yardım eden bir kadına da başka bir araç çarptı
Daha Fazla Video Göster