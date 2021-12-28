Asiye uyandırıldı mı? Yüzüne doku nakli yapılan Asiye'nin sağlık durumu nasıl?

Gaziantep’te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya'da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in öğleden sonra uyandırılması planlanıyor. Minik Asiye ile ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete açıklama yaptı. Prof. Dr. Çete, "Hastamızın genel durumu iyi. Hayati bulguları stabil.” Dedi. Türkiye’nin takip ettiği olayla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

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