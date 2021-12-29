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Asiye saldıran pitbullların sahipleri tutuklandı! Fotoğraflar yalanı ortaya çıkardı

A Haber
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Giriş: 29.12.2021 09:56
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'i ağır yaralayan pitbullların sahipleri olduğu kesinleşen Mustafa Elibol ile sekreteri Süheyla Kurçak da tutuklandı. Site yöneticisi Elibol, köpeklerin kendilerine ait olmadığını iddia ettiği için daha önce 3 site çalışanı tutuklanmıştı. Kurçak'ın sosyal medyada Asiye'ye saldıran köpeklerle fotoğrafları yalanı ortaya çıkardı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı.
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