Asiye Ateş olayı sıcaklığını korurken bir kötü haber de Kastamonu'dan geldi! Sokak köpekleri genç kızın yüzünü parçaladı

Türkiye günlerdir Gaziantep yaşanan Asiye Ateş olayını konuşurken, bir kötü haber de Kastamonu'dan geldi. Seydiler ilçesinde kar yağışının altında öz çekim yapmak isteyen 14 yaşındaki çocuğa, sokak köpekleri saldırdı. Yüzü parçalanan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.