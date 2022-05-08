08 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Asiye Atalay cinayetinde şoke eden katil Ümit Karakoyun ifadesi!

Asiye Atalay cinayetinde şoke eden katil Ümit Karakoyun ifadesi!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2022 13:08
Sokak ortasında katledilen 19 yaşındaki Asiye Atalay, çok uğraşsa da katili Ümit Karakoyun’dan kurtulamadı. “Beni o çağırdı” diyen saplantılı aşığın telefonunun, talihsiz kız tarafından engelli olduğu ortaya çıktı. Öte yandan 2020'de hakkında şikayette bulunulan zanlının, bir süre sonra örgütlü uyuşturucu satıcılığından cezaevine girip 1.5 yıl hapis yattığı öğrenildi.
Şoke eden katil Ümit Karakoyun ifadesi!
Şoke eden katil Ümit Karakoyun ifadesi!
Kastamonu’da sel felaketi korku saldı!
Kastamonu'da sel felaketi korku saldı!
Eltilerin güzellik kavgası kanlı bitti!
Eltilerin güzellik kavgası kanlı bitti!
Onlar da yaban hayatının anneleri
Onlar da yaban hayatının anneleri
Yaren leylek kuluçkaya yattı!
Yaren leylek kuluçkaya yattı!
Trabzon’da gülümseten anlar! Böyle seslendi
Trabzon'da gülümseten anlar! Böyle seslendi
Yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı!
Yere düşen Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı!
Gözde Türker meğer estetik harikasıymış!
Gözde Türker meğer estetik harikasıymış!
7 yıl sonra ilk ayin
7 yıl sonra ilk ayin
Rus oligarklar Türkiye’de
Rus oligarklar Türkiye'de
Bugün bazı yollar kapatılacak
Bugün bazı yollar kapatılacak
Anneler en çok hangi hediyeyi almayı seviyor?
Anneler en çok hangi hediyeyi almayı seviyor?
Daha Fazla Video Göster