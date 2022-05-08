08 Mayıs 2022, Pazar
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Asiye Atalay cinayetinde şoke eden katil Ümit Karakoyun ifadesi!
Sokak ortasında katledilen 19 yaşındaki Asiye Atalay, çok uğraşsa da katili Ümit Karakoyun’dan kurtulamadı. “Beni o çağırdı” diyen saplantılı aşığın telefonunun, talihsiz kız tarafından engelli olduğu ortaya çıktı. Öte yandan 2020'de hakkında şikayette bulunulan zanlının, bir süre sonra örgütlü uyuşturucu satıcılığından cezaevine girip 1.5 yıl hapis yattığı öğrenildi.