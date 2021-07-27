Aşısız illerde vaka artıyor! İşte risk haritasında son durum

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak yayınladığı illere göre vaka sayıları, günlük aşı tablosuyla kıyaslanınca "aşının hayat kurtardığını" gösteriyor. Aşılama oranlarının yüksek olduğu illerde vaka sayıları düşüyor, aşı oranı düşük olan illerde ise vaka sayısı fazla. Hangi iller mavi hangi iller kırmızı? Son durumu A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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