Asırlık çınar koruma altında! 724 yaşındaki çınara yoğun ilgi
Asırlık çınar koruma altında! 724 yaşındaki çınara yoğun ilgi

Asırlık çınar koruma altında! 724 yaşındaki çınara yoğun ilgi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 11:24
Mersin’de 724 yıllık asırlık çınar, koruma altına alındı. Kent halkı ve ziyaretçiler, yüzyıllara meydan okuyan bu doğa harikasını görmek için Mersin’e akın ediyor.
