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Asırlık çınar: Halil İnalcık’ın ölüm yıl dönümü | PORTRE

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Giriş: 25.07.2023 13:14
Bugün Tarihçi - Yazar Halil İnalcık'ın vefatının 7. yılı. Bir nesil onun yazdığı kitap ve makalelerle büyüdü. İnalcık'ın bir asırlık yaşamında, Türklerin tarih sahnesinde dönmeye çalıştığı o keskin virajı da görüyoruz. Biz de vefat yıl dönümünde Halil İnalcık'ı saygı ve rahmetle anıyoruz...
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