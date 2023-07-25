Asırlık çınar: Halil İnalcık’ın ölüm yıl dönümü | PORTRE

Bugün Tarihçi - Yazar Halil İnalcık'ın vefatının 7. yılı. Bir nesil onun yazdığı kitap ve makalelerle büyüdü. İnalcık'ın bir asırlık yaşamında, Türklerin tarih sahnesinde dönmeye çalıştığı o keskin virajı da görüyoruz. Biz de vefat yıl dönümünde Halil İnalcık'ı saygı ve rahmetle anıyoruz...

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