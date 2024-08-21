22 Ağustos 2024, Perşembe
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Asırlık ağaç oturanların üzerine devrildi! Korku dolu olayda 2’si ağır 9 kişi yaralandı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli dalı, kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi. Olay sonrası çok sayıda kişi, ağaç dalının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çevredekilerinde yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.