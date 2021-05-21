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Aşırı yağmur sonucu Pendik D-100 karayolu göle döndü

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Giriş: 21.05.2021 15:45
Güncelleme:21.05.2021 16:00
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava şiddetini arttırmaya devam ediyor. Aşırı yağış sonucu yağmur birikintileri oluştu, E-5 adeta göle döndü.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı ve yağmurlu hava etkisini gösterdi. Öğle saatlerinden sonrada yağmur etkisini sürdürmeye devam ederken, yoğun yağış İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonucu ise Pendik D-100 karayolu göle döndü. D-100 karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çek

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