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Aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi! O anlar kameralara yansıdı

Aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi! O anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 18:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış uyarısının yaptığı Zonguldak'ta heyelanlar meydana geldi. Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne giden güzergah üzerinde heyelan yaşandı. Önce küçük toprak parçalarının kaymasının ardından devasa kayalar yola indi.
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