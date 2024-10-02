02 Ekim 2024, Çarşamba
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Aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi! O anlar kameralara yansıdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış uyarısının yaptığı Zonguldak'ta heyelanlar meydana geldi. Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne giden güzergah üzerinde heyelan yaşandı. Önce küçük toprak parçalarının kaymasının ardından devasa kayalar yola indi.