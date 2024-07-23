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Aşırı sıcaklara sağanak arası

Aşırı sıcaklara sağanak arası

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 08:49
İstanbul'da hava sıcaklığı kaç derece? Yağış bekleniyor mu? Haftanın ikinci iş gününde yol durumu nasıl? İstanbul trafiğinde son durumu Ahmet Nazif Vural aktardı.
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Aşırı sıcaklara sağanak arası
Aşırı sıcaklara sağanak arası
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