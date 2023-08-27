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Aşırı sıcaklara 3 gün ara! Yeni haftada hava nasıl olacak? 3 büyükşehirdeki hava durumu

A Haber
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Giriş: 27.08.2023 14:31
Yurdumuzda önce Eyyamı Bahur, sonra da Basra sıcak hava dalgası etkisi olmuştu. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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