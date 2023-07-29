29 Temmuz 2023, Cumartesi
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Aşırı sıcaklar hasta ediyor! Yaz gribi nedeniyle hastaneye başvuranların sayısında artış var
Aşırı sıcaklara bağlı olarak klima kullanımı ve soğuk su tüketiminin artmasıyla yaz gribi tanısı ile hastaneye başvuranların sayısında artış var. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Erdal Yılmaz aktardı.