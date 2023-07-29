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Aşırı sıcaklar hasta ediyor! Yaz gribi nedeniyle hastaneye başvuranların sayısında artış var

A Haber
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Giriş: 29.07.2023 12:01
Aşırı sıcaklara bağlı olarak klima kullanımı ve soğuk su tüketiminin artmasıyla yaz gribi tanısı ile hastaneye başvuranların sayısında artış var. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Erdal Yılmaz aktardı.
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