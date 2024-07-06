Aşırı sıcak hava hamileler için riskli! Hamileler sıcak havada ne yapmalı?

Hiç şüphesiz kavurucu sıcaklar çocuk ve yaşlılardan sonra en çok hamileleri etkiliyor. Hamile kadınların güneş ışınlarından daha fazla korunması gerekiyor. Peki anne adayları sıcaklarda nasıl hareket etmeli, hangi tedbirleri almalı.

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