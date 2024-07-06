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Aşırı sıcak hava hamileler için riskli! Hamileler sıcak havada ne yapmalı?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.07.2024 17:18
Hiç şüphesiz kavurucu sıcaklar çocuk ve yaşlılardan sonra en çok hamileleri etkiliyor. Hamile kadınların güneş ışınlarından daha fazla korunması gerekiyor. Peki anne adayları sıcaklarda nasıl hareket etmeli, hangi tedbirleri almalı.
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Aşırı sıcak hava hamileler için riskli!
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