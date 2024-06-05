Aşırı sıcak alarmı! Sıcak çarpmasına dikkat

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Peki sıcaklar ne kadar etkili olacak? Sıcaklardan nasıl korunmalıyız? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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