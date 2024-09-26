Aşırı işlenmiş gıdalar uykusuzluğa yol açıyor! 3 kişiden 1’i…

Aşırı işlenmiş gıdalar artık birçoğumuzun her öğününde var. Lezzetleri çok güzel ancak uzmanlar 3 kişiden 1'inde uykusuzluğun ve stresin temelinin işlenmiş gıdalar olduğunu söylüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN