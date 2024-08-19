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Aşırı ısınan beton bomba gibi patladı! Isınan betonun patlama anı kamerada

Aşırı ısınan beton bomba gibi patladı! Isınan betonun patlama anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 20:44
Hatay'da salça kaynatıldığı sırada patlama oldu. Patlamayla kadınların yaşadığı şok ve salçanın etrafa yayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Aşırı ısınan beton bomba gibi patladı!
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