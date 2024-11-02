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Aşırı hız 3 genci hayattan kopardı! Otomobil hastane bahçesine uçtu

Aşırı hız 3 genci hayattan kopardı! Otomobil hastane bahçesine uçtu

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 12:57
Erzurum'da aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkan otomobil hastane bahçesine uçtu. Meydana gelen kazada 3 genç hayatını kaybetti.
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