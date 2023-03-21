Aşık Veysel’in vefatının 50. yılı

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel, dünya gözüyle göremediklerini gönül gözüyle görmüş bir halk ozanıydı. "Ben giderim adım kalır dostlar beni hatırlasın" diyen Aşık Veysel, unutulmadı. Bugün vefatının 50. Yılı. İşte ömrünü türkülere adayan Aşık Veysel'in portresi…