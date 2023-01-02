Aşık Veysel’in vefatının 50. yılı

Halk ozanı Aşık Veysel, tam 50 yıl önce aramızdan ayrıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelge ile de 2023, Aşık Veysel yılı ilan edildi. Ünlü ozanın anıları, yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında yapılacak etkinliklerle de yaşatılacak.

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