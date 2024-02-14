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Aşık Veysel’in robotu konser verdi! Öğrenciler büyük ilgi ile izledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 17:50
Samsun'da Aşık Veysel'in insansı robotu yapıldı. Yapay zekayla türlü söyleyip saz çalan robot Veysel'i öğrenciler hayranlıkla izledi.
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Aşık Veysel’in robotu konser verdi!
Aşık Veysel’in robotu konser verdi!
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