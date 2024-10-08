Aşık oldu tüm birikimini kaptırdı! Müge Anlı canlı yayınına ihbar telefonu yağdı

Müge Anlı'nın programına genç bir kadın katıldı. Eski sevgilisinin kendisini dolandırdığını öne sürdü. O andan sonra yayına ihbar telefonu yağdı. Aynı isim tarafından dolandırıldıklarını anlattılar. Milyonların gözü önünde suçlanan o isim de katıldı yayına. Bakın kendini nasıl savundu...

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