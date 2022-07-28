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Asel Hafza adaşına can oldu! Minik kalbi adaşında atacak

A Haber
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Giriş: 28.07.2022 16:28
İzmir'de yaşayan Adıyaman ailesinin 2 yaşındaki kızları Asel Lina'nın hayata tutunması için kalp nakli yapılması gerekiyor. Konya'da yaşayan balkondan düşerek yaşamını yitiren Asel Hafza İnal'ın kalbini, ailesi bağışladı. Küçük kızın kalbi adaşı Asel lina'ya nakledildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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