28 Temmuz 2022, Perşembe
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Asel Hafza adaşına can oldu! Minik kalbi adaşında atacak
İzmir'de yaşayan Adıyaman ailesinin 2 yaşındaki kızları Asel Lina'nın hayata tutunması için kalp nakli yapılması gerekiyor. Konya'da yaşayan balkondan düşerek yaşamını yitiren Asel Hafza İnal'ın kalbini, ailesi bağışladı. Küçük kızın kalbi adaşı Asel lina'ya nakledildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.