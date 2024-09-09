09 Eylül 2024, Pazartesi
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Aşçı çalıştığı mutfakta kanlar içerisinde bulundu
Antalya'da internet üzerinden oynadığı kumar nedeniyle çevresine borçlu olduğu iddia edilen aşçı, çalıştığı işyerinin mutfağında ölü olarak bulundu. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, aşçının cansız bedeni cenaze aracına konurken mesai arkadaşları gözyaşı döktü.