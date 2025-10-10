10 Ekim 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Asayiş olaylarına polis müdahalesi! Şüpheliler tek tek yakalandı
Asayiş olaylarına polis müdahalesi! Şüpheliler tek tek yakalandı

Asayiş olaylarına polis müdahalesi! Şüpheliler tek tek yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 09:11
Farklı suçlara karışan şahıslar, polisin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yakalanarak tutuklandı. Meydana gelen olaylar arasında hırsızlık, yankesicilik ve iş yeri kurşunlama yer alıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.
