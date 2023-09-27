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Asansörler ne kadar güvenli?

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Giriş: 27.09.2023 11:12
İstanbul Esenler'deki asansör kazasında 7 kişi asansör tamponu sayesinde kurtuldu. Peki asansör tamponu nedir? Asansörlerin güvenliği nasıl anlaşılır? İşte detaylar...
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