25 Mayıs 2025, Pazar
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Asansörde ölüme tahliye karar: "İhmal zinciri var ceza yok"
Ankara Sincan’da asansörde mahsur kaldıktan sonra hayatını kaybeden 13 yaşındaki Beren Su Bolat’ın davasında karar çıktı. Üç itfaiye görevlisine verilen hapis cezası para cezasına çevrildi, apartman yöneticisi ise beraat etti. Acılı aile, çıkan karara tepki göstererek adaletin yerini bulmadığını söyledi.