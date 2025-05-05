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Asansör masrafları tartışması! Giriş kattakiler ödemek istemiyor

Asansör masrafları tartışması! Giriş kattakiler ödemek istemiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 09:06
Asansörlü apartman ve sitelerdeki en büyük sorunlardan biri de giderler. Giriş katta oturanlar kullanmadıkları için asansörlerin bakım ve tadilat masraflarına karışmak istemiyor. Üst katlarda oturanlar ise ortak alan olduğu için herkesin eşit şekilde masraflara katılmasını istiyor. Peki, hukuk ne diyor? Kim haklı? İşte cevabı...
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Asansör masrafları tartışması! Giriş kattakiler ödemek istemiyor
Asansör masrafları tartışması
Asansör masrafları tartışması
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