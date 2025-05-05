Asansör masrafları tartışması! Giriş kattakiler ödemek istemiyor

Asansörlü apartman ve sitelerdeki en büyük sorunlardan biri de giderler. Giriş katta oturanlar kullanmadıkları için asansörlerin bakım ve tadilat masraflarına karışmak istemiyor. Üst katlarda oturanlar ise ortak alan olduğu için herkesin eşit şekilde masraflara katılmasını istiyor. Peki, hukuk ne diyor? Kim haklı? İşte cevabı...

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