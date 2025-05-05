05 Mayıs 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Asansör masrafları tartışması! Giriş kattakiler ödemek istemiyor
Asansörlü apartman ve sitelerdeki en büyük sorunlardan biri de giderler. Giriş katta oturanlar kullanmadıkları için asansörlerin bakım ve tadilat masraflarına karışmak istemiyor. Üst katlarda oturanlar ise ortak alan olduğu için herkesin eşit şekilde masraflara katılmasını istiyor. Peki, hukuk ne diyor? Kim haklı? İşte cevabı...