Asansör boşluğunda cesedi bulunmuştu, yürekleri burkan o acı detay ortaya çıktı

Bursa'da koruma altında olduğu yurtta izinli çıkan ve 4 gün sonra bir inşaatın asansör boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın ölümüyle alakalı davanın ilk duruşması görüldü. Cinayetin bir numaralı şüphelisi tutuklu bulunan erkek arkadaşı Bedirhan G. ve arkadaşları olan tutuksuz olan 17 yaşındaki sanıklar Emre C. ve Kadir D. hakim karşısına çıktı. Kadir D., hakim karşısındaki ifadesinde, “Olay günü inşaata gelen Bedirhan ve Yasemin uyuşturucu kullandı. Daha sonra üst kata çıkıp birlikte oldular. Bedirhan Yasemin'e, ‘Emre ile birlikte ol, dediğimi yapmazsan seni asansör boşluğuna atarım' dedi. Yasemin bunu kabul etmeyince asansör boşluğuna itti. Bedirhan daha sonra ölen Yasemin'in üzerine Emre ile birlikte moloz attı” dedi.