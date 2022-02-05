Arzuhalcinin 70 yıllık hikayesi

Teknolojiye yenik düşen arzuhalcilik, artık mazide kaldı. 14 yaşında babasının yanında arzuhalciliğe başlayan İsmail Hakkı Canfiliz 70 yıl boyunca sürdürdüğü mesleği 2 yıl önce bıraktı. Ancak 88 yaşındaki Canfiliz rüyalarında bile dilekçe yazmaya devam ettiğini söylüyor.