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Arzuhalcinin 70 yıllık hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2022 14:02
Teknolojiye yenik düşen arzuhalcilik, artık mazide kaldı. 14 yaşında babasının yanında arzuhalciliğe başlayan İsmail Hakkı Canfiliz 70 yıl boyunca sürdürdüğü mesleği 2 yıl önce bıraktı. Ancak 88 yaşındaki Canfiliz rüyalarında bile dilekçe yazmaya devam ettiğini söylüyor.
Arzuhalcinin 70 yıllık hikayesi
Arzuhalcinin 70 yıllık hikayesi
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