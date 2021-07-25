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Artvin'de yaralar sarılıyor

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Giriş: 25.07.2021 13:11
Güncelleme:25.07.2021 13:17
Selin vurduğu Artvin'de de kayıp bir kişiyi arama çalışması devam ederken, bir yandan da temizlik çalışması sürüyor. A haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım bölgeden son durumu aktardı.

Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde selin izlenin silinmesi için 700 araç, üç bine yakın personel çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bölgede Mehmetçik'te ev ve iş yerlerinin temizlenmesine yardımcı oluyor.

Su kesintileri sebebiyle Kızılay'da teyakkuz halinde. Bölgede vatandaşların hem içme suyu hem de yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Kızılay bölgeye tırlarla pek çok su gönderdi. Bölgede 20 bin adet su dağıldı.

Artvin'de kaybolan 1, Rize'de kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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