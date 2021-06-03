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Artvin’de tomruk yüklü kamyonları tehlikeli dağ yollarında kullanıyorlar

İHA
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Giriş: 03.06.2021 09:20
Güncelleme:03.06.2021 09:26
Artvin’de tomruk işiyle uğraşan kamyon şoförleri tomrukları, kamyonlara yükleyerek 2 bin rakımdan 32 km boyunca uçurumun kenarındaki dağ ve köy yollarında direksiyon sallıyorlar. Tomruklar kamyon ve TIR'lara yüklenerek ağaç sanayisinde kullanılmak için ülkenin dört bir yanına transfer ediliyor.
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