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Artvin'de seyir halindeki otomobil tünelde alev aldı

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Giriş: 11.04.2024 00:07
Artvin'in Yusufeli ilçesinde seyir halindeki otomobil, tünel içerisinde alev aldı. Otomobil alev topuna dönerken yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Artvin’de seyir halindeki otomobil tünelde alev aldı
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