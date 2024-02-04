Artvin'de şaşkına çeviren görüntü! Buzağıyı görenler hayrete düştü

Artvin’in Borçka ilçesinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün arka koltukta buzağı taşıması, kameraya yansıdı. Önde bulunan aracın arka koltuğunda buzağıyı görenler şaşkına döndü. Sürücü, diğer araçlarda seyahat eden kişilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN