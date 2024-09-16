Artvin’de sağanak sonrası yollar çöktü, dereler taştı!

Şiddetli sağanak yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu Artvin’de Milletvekili Faruk Çelik vatandaşları yetkililerin uyarılını dikkate alma konusunda uyararak heyelan riskinin devam ettiğini hatırlattı.

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