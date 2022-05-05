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Artvin’de mayıs ayında kar yağışı! 6 köy yolu kapandı

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Giriş: 05.05.2022 16:29
Artvin'in Borçka ilçesi Bin 960 rakımlı Camili Bölgesi’nde mayıs ayında kar etkili oldu. Kar yağışı 6 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere yol güvenliğini sağlayan şirket çalışanları yardım etti.
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