Artvin’de mayıs ayında kar yağışı! 6 köy yolu kapandı

Artvin'in Borçka ilçesi Bin 960 rakımlı Camili Bölgesi’nde mayıs ayında kar etkili oldu. Kar yağışı 6 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere yol güvenliğini sağlayan şirket çalışanları yardım etti.

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