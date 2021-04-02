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Artvin'de köydeki yangın nasıl çıktı? Vatandaş A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 02.04.2021 10:26
Güncelleme:02.04.2021 10:37
Artvin'in Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde iki hafta önce önce 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez de merkeze bağlı Ortaköy'de yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 4 ev küle döndü. Peki köydeki yangın nasıl çıktı? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden aktardı.
Artvinde korkutan yangın ARTVİN'DE KORKUTAN YANGIN
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