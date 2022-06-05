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Artvin'de kızgın boğa sahibine dehşeti yaşattı! 800 kiloluk Mosso böyle saldırdı 🐂

İHA
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Giriş: 05.06.2022 10:49
Son dakika haberi... Artvin'de esnaflık yapan Hızır Sert, ahırda aniden boğanın saldırısına uğradı. Korkunç anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kızgın boğa sahibine dehşeti yaşattı KIZGIN BOĞA SAHİBİNE DEHŞETİ YAŞATTI

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Kızgın boğa sahibine dehşeti yaşattı
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