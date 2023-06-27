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Artvin'de ipini koparan boğa ortalığı birbirine kattı! Kurban pazarında panik anları

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Giriş: 27.06.2023 09:48
Artvin’de kurban pazarında ipini koparan boğa ortalığı birbirine kattı. Kısa süreli paniğe sebep olan boğa, sahibi tarafından yakalanarak yeniden bağlandı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İpini koparan boğa ortalığı birbirine kattı!
İpini koparan boğa ortalığı birbirine kattı!
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