27 Haziran 2023, Salı
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Artvin'de ipini koparan boğa ortalığı birbirine kattı! Kurban pazarında panik anları
Artvin’de kurban pazarında ipini koparan boğa ortalığı birbirine kattı. Kısa süreli paniğe sebep olan boğa, sahibi tarafından yakalanarak yeniden bağlandı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.