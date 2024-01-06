Artvin’de heyelan meydana geldi! Sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanın ardından yollar kapandı

Artvin’de sabah saatlerin de etkili olan ve gün boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri karayolu ve köy yollarını ulaşıma kapadı. Bölgeye sevk edilen karayolu ekipler çalışmalarına başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN