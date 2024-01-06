06 Ocak 2024, Cumartesi
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Artvin’de heyelan meydana geldi! Sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanın ardından yollar kapandı
Artvin’de sabah saatlerin de etkili olan ve gün boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri karayolu ve köy yollarını ulaşıma kapadı. Bölgeye sevk edilen karayolu ekipler çalışmalarına başladı.