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Artvin’de heyelan meydana geldi! Sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanın ardından yollar kapandı

İHA
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Giriş: 06.01.2024 00:57
Artvin’de sabah saatlerin de etkili olan ve gün boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri karayolu ve köy yollarını ulaşıma kapadı. Bölgeye sevk edilen karayolu ekipler çalışmalarına başladı.
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