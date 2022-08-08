08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Artvin’de gören telefona sarılıyor! 15 bin TL harcadı… Mad Max filminden esinlenip kendi motosikletini yaptı
Son dakika haberi... Artvin’in Arhavi ilçesinde kaporta ustası olan Tamer Günsel, Mad Max Filminden esinlenerek hurda malzemelerden el yapımı motosiklet yaptı.