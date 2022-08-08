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Artvin’de gören telefona sarılıyor! 15 bin TL harcadı… Mad Max filminden esinlenip kendi motosikletini yaptı

İHA
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Giriş: 08.08.2022 12:06
Son dakika haberi... Artvin’in Arhavi ilçesinde kaporta ustası olan Tamer Günsel, Mad Max Filminden esinlenerek hurda malzemelerden el yapımı motosiklet yaptı.
Efsane filmden esinlendi! Öyle bir şey yaptı ki... EFSANE FİLMDEN ESİNLENDİ! ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...

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