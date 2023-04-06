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Artvin’de drone görüntüledi! Belgeselleri aratmadı

İHA
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Giriş: 06.04.2023 13:08
Artvin'de Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yavru ayı ve annesinin kar üzerindeki oyunları drone kamerası ile havadan görüntülendi. İşte o anlar...

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Drone görüntüledi! Belgeselleri aratmadı
Drone görüntüledi! Belgeselleri aratmadı
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