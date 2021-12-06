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Artvin’de deniz ortasındaki kayalığın üzerindeki baraka ilgi topluyor

İHA
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Giriş: 06.12.2021 10:32
Güncelleme:06.12.2021 10:56
Artvin’de deniz kenarındaki 8 metre yükseklikte bulunan dev kayanın üzerine yapılan balıkçı barakası ilgi topluyor. Sahilden 200 metre mesafede yer alan ve yalnızca tekneyle ulaşım sağlanabilen baraka görenleri hayrete düşürüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde denizin içindeki balıkçı barakası, görenleri adeta büyülüyor.

SADECE TEKNEYLE GİDİLİYOR

İlçenin Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde bulunan baraka, kıyıdan 20 metre mesafede yer alıyor. Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan ahşap barakaya merdiven yardımıyla çıkılabiliyor.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

Barınağın bütün parçalarının tekneyle tek tek taşınarak yapıldığı öğrenilirken, mahalle sakinlerinin pandemi döneminde eğlence olması için yaptıkları baraka şimdiden görenleri kendine hayran bırakıyor. Manzarası ve ilginç mimarisiyle eşine ender rastlanan barakayı görenler telefonlarına sarılıyor.

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