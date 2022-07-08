08 Temmuz 2022, Cuma
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Artvin’de dehşete düşüren olay! Kayıp çift ölü bulundu
Artvin’in de dün kayıp ihbarında bulunulan çift ölü bulundu. ATV aracıyla kaza yaptıkları tespit edilen çiftin 200 metre yükseklikten düştüğü tespit edildi. Çiftin cansız bedenleri, AFAD ekipleri tarafından metrelerce derinlikten çıkartıldı.