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Artvin'de belgeselleri aratmayan görüntüler! Sürü halinde peş peşe ortaya çıktılar…

İHA
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Giriş: 01.07.2023 12:47
Türkiye'nin çeşitli noktalarında belgeselleri aratmayan anlar vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. Son olarak Artvin'in Şavşat ilçesinde ormanda çekim yapan bir vatandaş yaban hayatını kayıt altına aldı. İşte o görüntüler...
Görüntüler Türkiye’den! Sürü halinde peş peşe ortaya çıktılar… GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! SÜRÜ HALİNDE PEŞ PEŞE ORTAYA ÇIKTILAR…

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Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
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