Artvin'de belgeselleri aratmayan görüntüler! Sürü halinde peş peşe ortaya çıktılar…

Türkiye'nin çeşitli noktalarında belgeselleri aratmayan anlar vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. Son olarak Artvin'in Şavşat ilçesinde ormanda çekim yapan bir vatandaş yaban hayatını kayıt altına aldı. İşte o görüntüler...

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