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Artvin’de 88 yaşındaki Emine nine tavuklarını kümese gitmeden yemliyor

İHA
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Giriş: 01.01.2022 12:48
Artvin’de 88 yaşındaki Emine Akkaya evinin alt tarafında bulunan tavuklarının bulunduğu kümese yem vermek için gidip gelmek zor olunca çözümü Karadeniz usulü yöntemle buldu. Emine nine evinin balkonundan kümese uzattığı boru yardımıyla evden dışarı çıkmadan istediği saatte tavuklarını besleyebiliyor. Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Emine Akkaya, iki katlı evinin bahçesinde uzun süredir tavuk besliyor. Küçük yaştan itibaren tavuk bakmayı alışkanlık edinen Akkaya, yaşı ilerleyince kümese gidip gelmekte zorlanmaya başladı. Emine nine, bastonla yürüdüğü ve tavuklarını bulunduğu kümese inip çıkmak kendisi için artık zor olunca kendi ürettiği çözüm sayesinde tavukları yemlemeyi kolaylaştırdı.
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Emine nine çözümü Karadeniz usulü yöntemle buldu
Emine nine çözümü Karadeniz usulü yöntemle buldu
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