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Artvin ve Rize'de sağanak sele neden oldu, dereler taştı! Doğu Karadeniz'de sağanak sürecek mi?

A Haber
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Giriş: 22.07.2021 15:44
Geçtiğimiz haftalarda sele teslim olan Rize, yine sular altında kaldı. Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı. Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Peki Doğu Karadeniz'de sağanak devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.
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