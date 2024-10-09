09 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Artvin Şavşat’ta sonbahar! Doğa adım adım kışa hazırlanıyor

Artvin Şavşat’ta sonbahar! Doğa adım adım kışa hazırlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2024 16:14
Yeşil yerini sarı ve kırmızının tonlarına bırakıyor. Doğanın kış hazırlığı sakince devam ediyor. Artvin'in Şavşat ilçesi sonbahar güzelliğine büründü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Makas atıp trafiği tehlikeye soktu
Makas atıp trafiği tehlikeye soktu
Organ bağışıyla yaşama tutundu
Organ bağışıyla yaşama tutundu
Keşfettiği akrebe eşinin adını verdi
Keşfettiği akrebe eşinin adını verdi
Bal alırken dikkat!
Bal alırken dikkat!
Artvin Şavşat’ta sonbahar
Artvin Şavşat’ta sonbahar
Tarihiyle kendine hayran bırakıyor
Tarihiyle kendine hayran bırakıyor
21 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu
21 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu
Cinayetin sırrı kayıp 8 günde mi?
Cinayetin sırrı kayıp 8 günde mi?
Cinayetle sonuçlanan konut satışı kavgasında gelişme
Cinayetle sonuçlanan konut satışı kavgasında gelişme
Sultangazi’de ilginç hırsızlık kamerada
Sultangazi'de ilginç hırsızlık kamerada
Ümraniye’de asansör faciası!
Ümraniye'de asansör faciası!
​Türkiye’nin kanser haritası
​Türkiye’nin kanser haritası
Daha Fazla Video Göster