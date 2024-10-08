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Artvin Hopa’da heyelan

Artvin Hopa’da heyelan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 12:50
Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları bir site otoparkında bulunan 6 lüks araç ve motosiklet zarar gördü.
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Hopa’da heyelan
Hopa’da heyelan
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