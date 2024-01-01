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Artvin-Ardahan Karayolu’nda heyelan! Yamaçtan kopan kayalar yolu ulaşımı kapattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 16:45
Artvin'in Şavşat ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları yolu kapattı. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Heyelanda direklerinin zarar görmesi nedeniyle bölgede elektrik kesintisi de yaşandı.
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Artvin-Ardahan Karayolu’nda heyelan!
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